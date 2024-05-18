Сертификацию самолёта SSJ New перенесли на 2025 год
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Помимо переноса сертификации, были также сдвинуты сроки работ по изготовлению опытных образцов импортозамещённых самолётов с двигателем ПД-8.
Ранее сообщалось, что первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.
Учебный центр РАТА уже подготовил первую группу из 22 технических специалистов для обслуживания российского самолёта МС-21 с двигателями ПД-14.