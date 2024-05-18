Россиянам дали советы, как правильно организовать поход

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру рассказали RT, как правильно организовать поход, а также посоветовали наиболее интересные маршруты.

По словам экспертов, в первый поход нужно идти с опытными компаньонами и проводниками.

Кроме того, в сервисе посоветовали присмотреться к экотропам в заповедниках и национальных парках.

«Интересные маршруты есть, например, в Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области и заповеднике «Лохин остров» в Подмосковье», — рассказали специалисты.

Также, по их словам, несложный маршрут ведёт от платформы Полушкино к деревне с необычным названием Марс в Московской области.

«В Ленинградской области и Карелии путешественники могут отправиться по Большой Ладожской тропе — так называется сразу несколько обустроенных троп в окрестностях Ладожского озера. В Курортном районе Петербурга отличный вариант для первого похода — обустроенный маршрут «Шесть озер», там очень живописно. Подойдёт для походников-новичков и знаменитый красноярский национальный парк «Столбы» со скалами-великанами», — отметили аналитики.

По их словам, если оказались в Екатеринбурге и других городах Свердловской области — погуляйте или покатайтесь на велосипеде по тропе «Сысертская сотня», которая соединяет целых восемь населённых пунктов.

Аналитики посоветовали хорошо изучить местность и заранее подумать о связи.

«Позаботьтесь о подробных картах и способах связи. Есть спутниковый телефон? Прекрасно. Но и обычный смартфон пригодится. Хорошо зарядите его, купите водонепроницаемый чехол, возьмите пауэрбанк, скачайте офлайн-карту. Даже если вы идёте в поход с проводником, подойдите к мероприятию ответственно», — добавили они.

Обувь перед походом лучше разносить, заявили в сервисе.

«Не стоит надевать куртки и штаны камуфляжных цветов: если вы потеряетесь, вас будет очень сложно обнаружить в лесу. К тому же на тёмно-зелёной одежде сложнее заметить клещей и насекомых. Выбирайте удобные брюки и не стесняйтесь заправить их в носки. Если берёте в поход питомца, обработайте его средством от паразитов. Защитить от насекомых палатку помогут фумигаторы», — добавили там.

Отмечается, что в аптечке должны быть бинты, жгут, пластыри, сухие и влажные салфетки, хлоргексидин или йод, а также парацетамол и таблетки, которые вы пьёте постоянно.

«Даже если вы идёте в короткий поход на пару часов и вообще не планируете далеко уходить от дачи или дома, сообщите близким всю важную информацию: куда вы идёте, когда планируете вернуться, кто с вами в группе. Возьмите с собой изотоники: во время похода мы теряем много полезных микроэлементов. Обязательно подумайте, где будете пополнять запасы воды. Если прогулка длинная, возьмите с собой походные фильтры», — заключили в компании.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.

