Independent: и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

Пандемия коронавируса стала для различных радикалов очень удобной возможностью для распространения своей риторики и разжигания ненависти, гласит доклад британской правительственной Комиссии по противодействию экстремизму. Как сообщает The Independent, эксперты Комиссии установили, что ультраправые и неонацисты в соцсетях винят в пандемии меньшинства и предлагают специально заражать евреев и мусульман, а исламисты называют COVID-19 «божьей карой» для Запада.

Экстремисты самого разного толка пытаются в собственных целях воспользоваться пандемией коронавируса, разжигая в социальных сетях ненависть и распространяя в них теории заговора в соответствии со своими убеждениями, пишет The Independent со ссылкой на доклад специальной Комиссии по противодействию экстремизму, созданной в Великобритании в 2017 году после теракта на стадионе «Манчестер-Арена».



По данным издания, составители доклада сообщают, что британские ультраправые активисты и неонацисты продвигают риторику ненависти к меньшинствам, «побуждая своих сторонников намеренно заражать коронавирусом отдельные группы, включая евреев», тогда как исламисты, в свою очередь, пытаются разжигать «антидемократические и антизападные» настроения, утверждая, что «коронавирус является наказанием Аллаха Западу за его якобы «упадочное» состояние». «Кроме того, исламисты также заявляли, что COVID-19 — это и кара для Китая за его обращение с мусульманами-уйгурами. Другие же теории заговора гласят, что вирус — это элемент еврейского заговора, или что виной всему сети 5G», — цитирует доклад корреспондент The Independent.



Эксперты комиссии предупреждают, что ультраправые политики и интернет-сайты смогли извлечь из пандемии выгоду и продвинуть с её помощью «свою антииммигрантскую и популистскую риторику», нормализующую нетолерантность и ненависть на этнической, расовой и религиозной почве, пишет The Independent. «Практикующие мусульмане поведали нам, что отдельные активисты-исламисты, по всей видимости, пользуются оправданными опасениями по поводу введения усиленных мер безопасности для того, чтобы целенаправленно посеять раздор между различными социальными группами внутри Великобритании. Другие же пожаловались на то, что им сложно вести важную работу по противодействию экстремизму на фоне карантина», — также говорится в докладе.



«Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, для возвращения к нормальной жизни потребуется определённое время. Между тем, как непосредственные, так и долгосрочные последствия пандемии коронавируса могут создать благоприятные условия для радикалов. Экстремисты будут пытаться воспользоваться этим для того, чтобы в долгосрочной перспективе спровоцировать в Великобритании ещё больше нестабильности, страха и конфликтов. Социоэкономические последствия пандемии таким образом будут сопровождаться серьёзными рисками в плане экстремизма», — рассуждают составители доклада.



По данным The Independent, Комиссия по противодействию экстремизму уже призвала правительство, а также социальные сети предпринять меры для борьбы с этой угрозой после того, как исследования показали, что из постов, содержащих ложную информацию, после жалоб пользователей удаляются лишь 10%. По мнению членов ведомства, правительству Великобритании следует как можно скорее составить новую стратегию по борьбе с экстремизмом, в которую необходимо включить и недавно предложенное британскими экспертами понятие «экстремизма на почве ненависти».



Глава комиссии Сара Хан также заявила, что для теорий заговора необходимо ввести специальную систему классификации в зависимости от вреда, который они наносят, добавив, что эти теории необходимо оспаривать ещё до того, как они могут разжечь ненависть. «К примеру, поняв теории заговора противников вакцинации и опровергнув их, правительство сможет обеспечить высокий уровень вакцинирования среди населения в будущем, — цитирует Хан The Independent. — Чтобы дать отпор экстремистам-ненавистникам, которые хотят разделить страну и низложить все её идеалы, мы должны их опередить, и работу в этом направлении нужно начать прямо сейчас».



Как отмечается в статье The Independent, госпожа Хан ранее призвала британское правительство в срочном порядке заняться проблемой экстремизма, подчеркнув, что нынешних антитеррористических законов мало и что нужен «полный и незамедлительный пересмотр» всей государственной политики в этом направлении. Она также раскритиковала существующее в британских законах определение экстремизма, назвав его слишком широким.



Члены других британских ведомств по борьбе с экстремизмом также сообщали, что из-за карантинных мер «потенциально опасных» радикалов больше не смогут выявлять учителя, социальные работники, медики и прочие специалисты, вынужденные свести к минимуму контакты с людьми, пишет The Independent. С другой стороны, специалисты также опасаются, что карантин сделает граждан более уязвимыми к радикализации, поскольку они проводят больше времени в сети и изолированы от личного общения с близкими.



Как подтверждает корреспондент The Independent, в ультраправых группах в различных соцсетях действительно появилось множество постов, авторы которых радуются непропорционально высокой смертности от коронавируса среди чернокожих и других меньшинств Великобритании. А в одной неонацистской группе пользователь, комментируя новость о распространении медицинских рекомендаций среди мусульман, заявил: «Надеюсь, они на эти памятки не обратят внимания». Другие пользователи обвиняли в распространении вируса мусульман, публикуя фейковые ролики с утверждениями о том, что мечети остаются открытыми несмотря на карантин.