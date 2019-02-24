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Главред: Порошенко пообещал дать отпор «украинской агрессии»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече с избирателями Пётр Порошенко оговорился, пообещав защитить страну от «украинского агрессора», пишет «Главред». Издание также обращает внимание, что незадолго до этого президент поздравил всех жителей страны, которые «забыли» отпраздновать 23 февраля.
Главред: Порошенко пообещал дать отпор «украинской агрессии»
Reuters

Выступая перед избирателями в городе Жолква, президент Украины Пётр Порошенко оговорился, пообещав дать отпор «украинскому агрессору». Видео с выступлением было опубликовано на YouTube, передаёт «Главред».

По словам издания, глава государства заявил, что он должен «сохранить Украину и оборону Украины», чтобы противостоять «украинскому агрессору». Затем Порошенко запнулся, но быстро поправил себя, сказав, что отпор необходимо дать «российскому агрессору».

В отзывах к видео пользователи предположили, что Порошенко был пьян. Некоторые комментаторы посетовали на то, что их стране категорически не везёт с президентами.

«Главред» отмечает, что накануне  Порошенко также поздравил сограждан с тем, что они забыли о Дне защитника Отечества. «Сегодня 23 февраля. Я твёрдо убеждён, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл», — заявил президент.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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