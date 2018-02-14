Вести: украинцы стесняются новых названий своих городов

Несмотря на заявления главы украинского Института национальной памяти о практически полной декоммунизации географических названий, населённые пункты со старыми наименованиями остались как на печатных, так и на интернет-картах. Кроме того, как выяснили журналисты «Вестей», сами жители переименованных городов говорят, что к изменениям привыкли, хоть и стесняются их.

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация названий и памятников фактически завершена. Однако, как выяснили «Вести», населённые пункты со старыми названиями как на печатных, так и на интернет-картах всё ещё остались, а жители переименованных городов говорят, что к смене названий уже стали привыкать, хотя в быту всё ещё зовут их по старинке.

Как рассказал Вятрович, были переименованы около тысячи городов и сёл по всей стране. Как напоминает издание, закон о декоммунизации, которым запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим, вступил в силу в мае 2015 года. С того момента на Украине Днепропетровск заменили на Днепр, Цурюпинск Херсонской области стал Олешками, Кировоград переименовали в Кропивницкий, а город Комсомольск (на Полтавщине) стал именоваться Горишними Плавнями. Кроме того, на картах городов вместо улиц Ленина, Маркса, Дзержинского, Жукова и других коммунистических деятелей появились улицы Героев Небесной сотни, Степана Бандеры и другие.

Однако, как выяснили «Вести», на Google-картах, несмотря на то что сервис одним из первых отреагировал на переименования, даже на третьем году ещё остались города со старыми названиями. По большей части это касается неподконтрольных Украине территорий. В частности, Стаханов Луганской области, который в официальных структурах уже давно называют Кадиевкой, в Google ещё не переименован.

В интернете тиражи карт со старыми названиями всё чаще вытесняют декоммунизированные.

«У нас сейчас уже покупают обновлённые карты. Все старые карты сдали на утилизацию», — рассказали «Вестям» в магазине «Картмаг» в Днепре.

Хотя многие продают и те, и другие карты.

«Просто предупреждают, что указаны старые названия. Их продают до последнего, так как предыдущие тиражи были напечатаны перед самым началом декоммунизации и сдать их куда-то невыгодно, — как правило, это большие расходы, которые никто нам не компенсирует. Карты Украины уже все сменились, а вот карты городов — ещё не полностью: часть названий изменена, а то, что переименовывалось вдогонку, на новые карты пока не попало», — рассказал журналистам менеджер интернет-магазина Bookraina.

При этом жители декоммунизированных городов стесняются новых названий.

«Ой, лучше уж был бы Днепродзержинск, а то Каменское похоже на название села», — говорит студент Сергей.

«Название хоть и поменяли, но на многих табличках Горишние Плавни черкнули лишь мелким почерком, и старое название на вывесках тоже никуда не делось. Жизнь в городе особо не изменилась — туристов больше не стало, разве что они приезжают на фестивали, которые иногда у нас проходят. Люди уезжают из города за границу или поближе к Киеву, так как на предприятиях сокращения и негде работать», — рассказала жительница Горишних Плавней Ирина.

«Люди уже смирились и начали привыкать к новым названиям, но особого значения не придают тому, живут они в Кировограде или Кропивницком. Многие всё ещё называют город по-старому», — говорит жительница Кропивницкого Светлана Чебаненко.

«Днепр и раньше все так называли, это ни для кого шоком не стало. А то, что в городе переименовали улицы, многим не нравится — навигаторы уже с новыми названиями, между собой все улицы называют, как раньше, и часто случается путаница», — возмущается днепрянка Илона.