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Колосков — о соперниках сборной России по товарищеским матчам: главное — выбирать ведущие команды мирового футбола

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о соперниках национальной команды в товарищеских матчах.
Колосков — о соперниках сборной России по товарищеским матчам: главное — выбирать ведущие команды мирового футбола
  • РИА Новости

«Достаточно странно изначально ограничивать себя рейтингом ФИФА. Во-первых, его составляют с некой долей условности. Во-вторых, если, допустим, некий коллектив занимает в нём 81-е место, а не 80-е, мы что, не будем с ним встречаться? Главное, выбирать ведущие сборные мирового футбола, обладающие какими-то заслугами.

Считаю, это вполне реально. При этом не верю, что вслед за Сербией подопечные Валерия Карпина способны сыграть с кем-то ещё из европейских команд. Но Южную Америку и Африку вполне можно рассматривать. Посмотрите, какое прекрасное турне организовали недавно молодёжке по Уругваю. И наша основная сборная вполне может последовать по её пути, как было во времена СССР», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков высказал мнение, что национальная команда может принять участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2028 года.

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