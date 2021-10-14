WSJ: китайцы не спешат покупать жильё, переживая о финансовом здоровье застройщиков
В последние дни несколько крупных девелоперов сообщили о более низких показателях продаж за сентябрь, при этом у многих из них снижение в годовом исчислении составило 20—30%.
Падение цен в сентябре, когда показатель продаж жилья обычно высок, вызывает опасения по поводу экономического роста Поднебесной.
В случае, если нынешний резкий спад на рынке жилья продолжится, то эта ситуация может иметь серьёзные экономические последствия. В последние годы недвижимость играет огромную роль в экономике Китая, в отличие от экономик многих других стран. Китайские семьи вкладывают большую часть своего богатства в дома и недвижимость, приобретаемую в инвестиционных целях.
Замедление продаж может сказаться на инвестиционных и строительных секторах, что потенциально может нанести ущерб экономическому росту, уровню занятости и финансам местных органов власти.
Такие застройщики, как China Evergrande Group, в настоящее время пытаются адаптироваться к ряду изменений, в том числе к правилам, получившим название «три красных линии», которые были введены в прошлом году для сдерживания роста долговых обязательств у более слабых в финансовом отношении компаний и для введения ограничений на кредитование недвижимости банками.
Между тем ряд китайских компаний уже пропустил выплату процентов, и цены на их акции и облигации резко упали. Эта новость встревожила покупателей жилья особенно потому, что застройщики продают множество квартир ещё до их постройки.
Снижение продаж, среди прочего, было результатом как ужесточения государственной политики Китая в отношении ипотечных кредитов, так и снижения доверия со стороны покупателей жилья, считает Чэн Витань, старший аналитик по ценным бумагам компании Morningstar. По его словам, заказчики обеспокоены тем, что застройщики не смогут завершить свои проекты, и сообщения в СМИ о незавершённых постройках компании Evergrande только усиливают эти опасения.
Кроме того, есть признаки того, что китайские потребители допускают возможность падения цен на недвижимость. Так, согласно исследованию, опубликованному центральным банком КНР, в третьем квартале доля вкладчиков китайских городских банков, ожидающих роста цен на жилье, снизилась до 19,9% с прошлогоднего показателя 25,1%.
Из-за падения продаж застройщики, отчаявшись вернуть деньги на погашение своих долговых обязательств, могут начать предлагать покупателям более серьёзные скидки, что может привести к ещё большему падению цен на жильё.
По сообщениям китайских государственных СМИ, в течение последнего месяца официальные лица по меньшей мере восьми китайских городов запретили застройщикам снижать цены на жильё, посчитав, что это снижение будет слишком резким, а в некоторых случаях они даже устанавливали минимальные цены, сообщает The Wall Street Journal.
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