WSJ: китайцы не спешат покупать жильё, переживая о финансовом здоровье застройщиков

В Китае резко упали продажи жилой недвижимости, пишет The Wall Street Journal. Среди причин этого падения — введённые властями ограничение на кредитование недвижимости банками и беспокойство китайских граждан по поводу финансового здоровья застройщиков на фоне недавних проблем у девелопера Evergrande.

Продажи жилья в Китае резко падают, поскольку ограничения на кредитование и беспокойство о финансовом здоровье застройщиков отпугивают покупателей недвижимости, бросая тень на отрасль, занимающую центральное место в китайской экономике, пишет The Wall Street Journal.



В последние дни несколько крупных девелоперов сообщили о более низких показателях продаж за сентябрь, при этом у многих из них снижение в годовом исчислении составило 20—30%.



Падение цен в сентябре, когда показатель продаж жилья обычно высок, вызывает опасения по поводу экономического роста Поднебесной.



В случае, если нынешний резкий спад на рынке жилья продолжится, то эта ситуация может иметь серьёзные экономические последствия. В последние годы недвижимость играет огромную роль в экономике Китая, в отличие от экономик многих других стран. Китайские семьи вкладывают большую часть своего богатства в дома и недвижимость, приобретаемую в инвестиционных целях.



Замедление продаж может сказаться на инвестиционных и строительных секторах, что потенциально может нанести ущерб экономическому росту, уровню занятости и финансам местных органов власти.



Такие застройщики, как China Evergrande Group, в настоящее время пытаются адаптироваться к ряду изменений, в том числе к правилам, получившим название «три красных линии», которые были введены в прошлом году для сдерживания роста долговых обязательств у более слабых в финансовом отношении компаний и для введения ограничений на кредитование недвижимости банками.



Между тем ряд китайских компаний уже пропустил выплату процентов, и цены на их акции и облигации резко упали. Эта новость встревожила покупателей жилья особенно потому, что застройщики продают множество квартир ещё до их постройки.



Снижение продаж, среди прочего, было результатом как ужесточения государственной политики Китая в отношении ипотечных кредитов, так и снижения доверия со стороны покупателей жилья, считает Чэн Витань, старший аналитик по ценным бумагам компании Morningstar. По его словам, заказчики обеспокоены тем, что застройщики не смогут завершить свои проекты, и сообщения в СМИ о незавершённых постройках компании Evergrande только усиливают эти опасения.



Кроме того, есть признаки того, что китайские потребители допускают возможность падения цен на недвижимость. Так, согласно исследованию, опубликованному центральным банком КНР, в третьем квартале доля вкладчиков китайских городских банков, ожидающих роста цен на жилье, снизилась до 19,9% с прошлогоднего показателя 25,1%.



Из-за падения продаж застройщики, отчаявшись вернуть деньги на погашение своих долговых обязательств, могут начать предлагать покупателям более серьёзные скидки, что может привести к ещё большему падению цен на жильё.



По сообщениям китайских государственных СМИ, в течение последнего месяца официальные лица по меньшей мере восьми китайских городов запретили застройщикам снижать цены на жильё, посчитав, что это снижение будет слишком резким, а в некоторых случаях они даже устанавливали минимальные цены, сообщает The Wall Street Journal.