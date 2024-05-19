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Джикия: мне 30 лет, всё только начинается

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из московского клуба после победы над «Рубином» в 29-м туре РПЛ.
Джикия: мне 30 лет, всё только начинается
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Главное, что «Спартак» одержал победу. Мне вдвойне приятно положительно завершить свою историю в клубе.

Что касается внутренних ощущений, то должно пройти немного времени, чтобы об этом высказаться и всё рассказать. Эти семь с половиной лет были очень хорошим временем для меня. Мне только 30 лет, и всё только начинается», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты.

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