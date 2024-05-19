Джикия: мне 30 лет, всё только начинается
- РИА Новости
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«Главное, что «Спартак» одержал победу. Мне вдвойне приятно положительно завершить свою историю в клубе.
Что касается внутренних ощущений, то должно пройти немного времени, чтобы об этом высказаться и всё рассказать. Эти семь с половиной лет были очень хорошим временем для меня. Мне только 30 лет, и всё только начинается», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее сообщалось, что Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты.