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Рахимов — о поражении от «Спартака»: игра не соответствовала результату

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ.
Рахимов — о поражении от «Спартака»: игра не соответствовала результату
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Ничего не предвещало такого. Кабутов не забил с пяти метров. Не проконтролировали игру на третьего. Но была хорошая реакция от команды во втором тайме. Игра не соответствовала результату», — приводит слова Рахимова «Чемпионат».

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1.

Красно-белые продолжают занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Рубин» — на седьмой позиции (41 балл).

Ранее сообщалось, что Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.

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