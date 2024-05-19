Рахимов — о поражении от «Спартака»: игра не соответствовала результату
- globallookpress.com
- © Sergey Elagin/Business Online
«Ничего не предвещало такого. Кабутов не забил с пяти метров. Не проконтролировали игру на третьего. Но была хорошая реакция от команды во втором тайме. Игра не соответствовала результату», — приводит слова Рахимова «Чемпионат».
Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1.
Красно-белые продолжают занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Рубин» — на седьмой позиции (41 балл).
Ранее сообщалось, что Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.