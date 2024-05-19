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Джикия заявил о желании поиграть в Европе

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что у него есть желание поиграть в Европе.
Джикия заявил о желании поиграть в Европе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я ни с кем не вел переговоров. Не надо путать интерес клубов. Интерес из‑за рубежа был. Турция была. Интерес был и, возможно, есть и сейчас. Интересно было бы попробовать свои силы в Европе», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из московского клуба.

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