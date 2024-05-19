Амарал: «Спартак» уделял внимание российским тренерам, но дело не в паспорте, а в качестве

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о выборе нового тренера для московской команды.

«Внимание уделялось российским специалистам, но дело не в паспорте, а в качестве. Я уважаю российских специалистов. В штабе у Станковича будут российские тренеры», — приводит слова Амарала «Чемпионат».

16 мая стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в тренерском штабе.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии. Во время футбольной карьеры он защищал цвета «Лацио» и «Интера».

Ранее президент РПЛ Алаев прокомментировал назначение Станковича главным тренером «Спартака».