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Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов

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Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал будущее игрока после его ухода из клуба.
Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Практически контракт с новым клубом подписан. Команда из Москвы. «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты. Принимать решение будет игрок», — цитирует агента «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.

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