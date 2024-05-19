Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов

Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал будущее игрока после его ухода из клуба.

«Практически контракт с новым клубом подписан. Команда из Москвы. «Локомотив»? Возможно. Есть и другие варианты. Принимать решение будет игрок», — цитирует агента «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 214 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия вышел на игру с «Рубином» вместе с сыном Александра Соболева.