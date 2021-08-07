Экс-министр обороны: внешние силы хотят выработать у поляков «менталитет раба»

Сегодня США ориентируются в своей внешней политике на Германию, а через неё — на Россию. Это не сулит ничего хорошего польскому государству, уверен бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Radio Maryja он обращает внимание на то, что уже сегодня представители как американского, так и других посольств в Варшаве пытаются оказывать влияние на внутриполитическую жизнь Польши, а «польские» СМИ — превратить поляков в своего рода рабов, которые не в состоянии сами защитить свою свободу.

«Это очень тревожный сигнал. Ситуация, в которой Вашингтон смотрит в сторону Берлина, а Берлин в сторону Москвы, не сулит нам ничего хорошего. Она предвещает то, что могут появиться проблемы. При этом я думаю, что в США есть определённые центры силы, которые отдают себе отчёт в том, что это именно Россия представляет собой угрозу для их позиции в мире», — прокомментировал политический курс президента США Джо Байдена бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

В беседе с Radio Maryja он предположил, что регионом, в котором интересы США и России столкнутся, будет именно Центральная Европа. «Польша — это самая сильная страна в Центральной Европе. Поэтому если это так, то эти центры должны разъяснить настоящему президенту США, что ему не стоит совершать глупостей. Когда-то президент Обама, стремившийся к перезагрузке отношений с Россией, это понял. В итоге дело закончилось укреплением восточного фланга НАТО», — подчеркнул он.

Экс-министр считает, что необходимо более детально исследовать внешнеполитический курс США и их интересы, и насколько он может быть схож с периодом Рузвельта. «На настоящий момент ситуация такова, что США по-прежнему выступают гарантом международной безопасности. Если они намерены сохранить эту позицию, то им следует блокировать любые действия, которые ослабляют их позицию», — отметил Шереметьев. Центральная Европа, Ближний Восток и Дальний Восток, по его мнению, это именно те регионы, где позиция США может пошатнуться. При этом он вовсе не уверен, что у США имеется достаточно сил, чтобы сохранить свою позицию в этих трёх регионах.

В интервью он согласился с тем, что уже долгое время представители США пытаются оказывать влияние на внутренние дела Польши, в том числе по вопросу возможного прекращения вещания польского телеканала TVN, владельцы которого — американцы. Он считает это недопустимым. «Происходит что-то очень плохое. Давайте заметим, что на посольства распространяется международное право, из которого прямо следует, что они не имеют права принимать участия во внутренней политике страны пребывания. Они должны представлять интересы своей страны в принятой форме. Ситуация, в которой посол или другой высокопоставленный дипломат занимается подобными вещами, неприемлема с точки зрения международного права», — констатировал он.

Бывший министр также обвинил и представителей других посольств в том, что они пытаются вмешаться во внутренние дела Польши, принимая активное участие во всех демонстрациях, цель которых состоит в том, чтобы навязать польскому обществу развратные традиции. «Ситуация, в которой дипломаты из-за рубежа начинают играть определённую роль во внутренней политике страны пребывания, просто-напросто недопустима», — добавил он. «Полякам как нации предстоит сдать экзамен в плане того, смогут ли они сохранить суверенитет своей страны. Это очень большой вызов для нас и нашего правительства. Я надеюсь, что в первую очередь государственные органы выдержат это испытание», — добавил он.

В интервью он также упрекнул некоторые польские СМИ и польских политиков в том, что они практикуют внушение стыда польской нации. «В такого типа действиях участие принимают якобы польские субъекты, которые пишут на нашем языке. От них мы узнаём, что Армия Крайова была полна преступников, что мы сами виноваты в том, что с нами произошло. <…> Вдруг оказывается, что преступниками были не агрессоры Гитлер и Сталин», — обратил внимание он. По его мнению, центры хотят убедить поляков в том, что их усилия, борьба за свободу были не более чем бессмысленным порывом, который лишь привёл их к потерям, следовательно, такого типа ситуаций следует избегать в будущем и лучше отдать себя в руки более сильного, потому что иначе он может ограбить их. «Это выработка у поляков менталитета раба, который не в состоянии представить себе, что он способен сам защищать свою свободу», — резюмировал профессор Ромуальд Шереметьев.