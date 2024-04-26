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Скрывавшаяся 16 лет Мартынова летала по стране и вела светский образ жизни

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Находясь в федеральном розыске, Антонина Мартынова, обвиняемая в покушении на собственную дочь, предположительно, вела светский образ жизни: посещала концерты, выставки и театральные постановки в столице.
Скрывавшаяся 16 лет Мартынова летала по стране и вела светский образ жизни
  • РИА Новости

Женщина находилась в розыске по обвинению в покушении на убийство дочери. Несмотря на это, она посещала концерты, выставки и театральные постановки в столице.

Так, например, летом 2020 года Мартынова писала, что участвовала в организации культурного фестиваля. А в августе 2023 года рассказывала на своей странице, что прилетела в Оренбург.

Соцсети она вела под именами Анна и Мария. Эти же имена использовала при знакомстве с другими людьми.

Антонина жила в элитном ЖК в Москве с дочерью Алисой и гражданским мужем Виктором. На этот адрес часто заказывали еду с телефонов, принадлежавших Мартыновой и Виктору, который писал в комментариях курьерам, что «заказ заберёт Анна».

Подробнее по теме — в материале RT.

Ранее в Великом Новгороде начался процесс над Антониной Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала после решения суда присяжных, признавшего её виновной в попытке убийства дочери. Женщину обвиняют в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. Мартынова утверждает, что недоглядела за дочкой, пыталась её схватить, но не успела.

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