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Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ

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Драма режиссёра Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что кинокартина является результатом совместного производства Мексики и Катара.

Ранее сообщалось, что церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса».

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