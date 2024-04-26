Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ

Драма режиссёра Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что кинокартина является результатом совместного производства Мексики и Катара.

Ранее сообщалось, что церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса».