RT в Telegram
Подпишись

Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса»

Короткая ссылка
Церемония открытия Московского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Друзья, прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться и вспомнить, что совсем недавно в «Крокусе» произошла чудовищная трагедия, погибли люди», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

ММКФ проводится уже в 46-й раз. Фестиваль продлится до 26 апреля.

Ранее игроки ЦСКА и «Факела» почтили память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба и пожар. По последним данным, погибли 144 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить