Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания в память о жертвах «Крокуса»

Церемония открытия Московского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Друзья, прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться и вспомнить, что совсем недавно в «Крокусе» произошла чудовищная трагедия, погибли люди», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

ММКФ проводится уже в 46-й раз. Фестиваль продлится до 26 апреля.

Ранее игроки ЦСКА и «Факела» почтили память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба и пожар. По последним данным, погибли 144 человека.