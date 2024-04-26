RT в Telegram
Подпишись

Четырёхкратная чемпионка мира Солдатова завершила учебу в РГУ нефти и газа

Короткая ссылка
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, что завершила обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Четырёхкратная чемпионка мира Солдатова завершила учебу в РГУ нефти и газа
  • РИА Новости

«Я успешно завершила обучение на факультете международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, получила теоретические знания по специальности», — написала Солдатова в социальных сетях.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. 24 декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

Ранее российская гимнастка Арина Аверина высказалась о личной жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить