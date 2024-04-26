Четырёхкратная чемпионка мира Солдатова завершила учебу в РГУ нефти и газа

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, что завершила обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

«Я успешно завершила обучение на факультете международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, получила теоретические знания по специальности», — написала Солдатова в социальных сетях.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. 24 декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

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