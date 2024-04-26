Арина Аверина: с личной жизнью сейчас стало лучше

Российская гимнастка Арина Аверина высказалась о личной жизни.

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Но с личной жизнью сейчас стало лучше. Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — цитирует Аверину Sport24.

23 февраля Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Ранее гимнастка Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию.