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Арина Аверина: с личной жизнью сейчас стало лучше

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Российская гимнастка Арина Аверина высказалась о личной жизни.
Арина Аверина: с личной жизнью сейчас стало лучше
  • РИА Новости

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Но с личной жизнью сейчас стало лучше. Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — цитирует Аверину Sport24.

23 февраля Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру. 

Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Ранее гимнастка Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию.

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