Гимнастка Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что перенесла операцию.

«Операция прошла успешно. Спасибо большое хирургу Гришину Владимиру Михайловичу и всем врачам. Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция, и я очень боялась и переживала. Теперь предстоит восстановление. Надеюсь, что скоро буду в строю», — написала Аверина в социальных сетях.

23 февраля Ирина Винер сообщила, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Арина является пятикратной чемпионкой мира. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Винер прокомментировала решение гимнасток Авериных завершить спортивную карьеру.