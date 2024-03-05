Винер: Аверины завершили карьеру из-за отказа выступать под белым флагом

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение гимнасток Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.

«Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — цитирует Винер служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Винер заявила, что в России продолжают следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее», который нарушают в остальном мире.