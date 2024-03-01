Винер: в мире не соблюдают девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что в России продолжают следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее», который нарушают в остальном мире.

«К сожалению, олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» у нас сейчас на международной арене не соблюдается, но мы в России ему следуем», — заявила Винер РИА Новости.

В июле комитет Международной спортивной гимнастики (FIG) объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.