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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день достиг 1188 см

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Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день достиг 1188 см.
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день достиг 1188 см
  • РИА Новости

Уточняется, что за день он поднялся на 13 см и к 18:00 мск пятницы достиг 1188 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что две муниципальные дороги оказались подтоплены в Упоровском районе.

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