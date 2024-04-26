Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день достиг 1188 см.

Уточняется, что за день он поднялся на 13 см и к 18:00 мск пятницы достиг 1188 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что две муниципальные дороги оказались подтоплены в Упоровском районе.