Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма

Омича заподозрили в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года подозреваемый разместил в интернете комментарий, в котором «в грубой и нецензурной форме высказал негативную оценку личности и действий Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее следственное управление СК России по Запорожской области возбудило дело в отношении 61-летней жительницы Энергограда, которая подозревается в дискредитации ВС России.