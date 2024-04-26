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Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма

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Омича заподозрили в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской.
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года подозреваемый разместил в интернете комментарий, в котором «в грубой и нецензурной форме высказал негативную оценку личности и действий Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее следственное управление СК России по Запорожской области возбудило дело в отношении 61-летней жительницы Энергограда, которая подозревается в дискредитации ВС России.

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