СК возбудил дело против жительницы Энергограда о дискредитации ВС России

Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило дело в отношении 61-летней жительницы Энергограда, которая подозревается в дискредитации ВС России.

По данным следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая, находясь в Запорожской области, публиковала в соцсетях ложную информацию о действиях Вооружённых сил России.

Как уточняет СК, подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС России.

«Допрашиваются свидетели, по изъятому телефону проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.



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