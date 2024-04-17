СК возбудил дело против жительницы Энергограда о дискредитации ВС России
17 апреля 2024

СК возбудил дело против жительницы Энергограда о дискредитации ВС России

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СК возбудил дело против жительницы Энергограда о дискредитации ВС России

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Следственное управление СК России по Запорожской области возбудило дело в отношении 61-летней жительницы Энергограда, которая подозревается в дискредитации ВС России.

По данным следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемая, находясь в Запорожской области, публиковала в соцсетях ложную информацию о действиях Вооружённых сил России.

Как уточняет СК, подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС России.

«Допрашиваются свидетели, по изъятому телефону проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что ФСБ задержала в Крыму мужчину за призывы к насилию.