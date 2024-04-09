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ФСБ задержала в Крыму мужчину за призывы к насилию

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Призывавшего к насилию по отношению к русским 51-летнего жителя Феодосии задержали в Республике Крым.
ФСБ задержала в Крыму мужчину за призывы к насилию
  • РИА Новости

Об этом сообщили в управлении ФСБ России по республике и городу Севастополю.

«Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее блогершу, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС Российской Федерации.

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