ФСБ задержала в Крыму мужчину за призывы к насилию

Призывавшего к насилию по отношению к русским 51-летнего жителя Феодосии задержали в Республике Крым.

Об этом сообщили в управлении ФСБ России по республике и городу Севастополю.

«Согласно заключению лингвистической экспертизы, в высказываниях мужчины имеются призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее блогершу, которая оскорбила российских военнослужащих во время стрима, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Она признала свою вину в дискредитации ВС Российской Федерации.