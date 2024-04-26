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Радимов: понятия не имею, когда сборную России по футболу вернут на международные соревнования

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.
Радимов: понятия не имею, когда сборную России по футболу вернут на международные соревнования
  • Gettyimages.ru

«Понятия не имею, когда сборную России вернут на международные соревнования. Могут ли ФИФА и УЕФА снять со страны санкции к 2026-му? Не знаю. Конечно, очень хотелось бы, но рассуждать о конкретных сроках сложно. Вы знаете, когда это произойдёт? А когда закончится СВО? Прогнозы давать тяжело», — сообщил Радимов RT. 

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не исключил проведения матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Бразилии.

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