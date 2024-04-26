RT в Telegram
Подпишись

Олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады

Короткая ссылка
Олимпийский огонь летних Игр 2024 года в Париже был передан организаторам.
Олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады
  • AP

Как сообщает ТАСС, церемония прошла в присутствии главы Национального олимпийского комитета Греции, президента ЕОК и члена МОК Спироса Капралоса, руководителя оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее российские яхтсмены Жеребцова и Ушков не завоевали путёвку на Олимпиаду в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить