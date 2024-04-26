Олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады

Олимпийский огонь летних Игр 2024 года в Париже был передан организаторам.

Как сообщает ТАСС, церемония прошла в присутствии главы Национального олимпийского комитета Греции, президента ЕОК и члена МОК Спироса Капралоса, руководителя оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее российские яхтсмены Жеребцова и Ушков не завоевали путёвку на Олимпиаду в Париже.