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Корреспондент RT: произраильские группы попытались сорвать протесты в Париже

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Произраильские группы попытались сорвать протесты в поддержку Палестины в Париже, сообщает корреспондент RT Вафа Факани.
Корреспондент RT: произраильские группы попытались сорвать протесты в Париже
  • RT

Руководитель RT Arabic Майя Манна рассказала, что на демонстрацию вышли студенты Института политисследований.

Ранее израильская армия ввела ограничения на число допускаемых участников протестных собраний в стране.

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