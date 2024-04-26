Корреспондент RT: произраильские группы попытались сорвать протесты в Париже
Произраильские группы попытались сорвать протесты в поддержку Палестины в Париже, сообщает корреспондент RT Вафа Факани.
- RT
Руководитель RT Arabic Майя Манна рассказала, что на демонстрацию вышли студенты Института политисследований.
Ранее израильская армия ввела ограничения на число допускаемых участников протестных собраний в стране.
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