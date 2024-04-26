Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин высказался о работе RT и Sputnik в стране.

«Знаете, часто говорят, что Россия провоцирует войну на Балканах, хотя у неё нет ни одного солдата здесь, пока у НАТО здесь их тысячи. Такая же ситуация и со СМИ. Говорят, что российские СМИ распространяют «негативное влияние», но их практически нет на Балканах», — заявил он в интервью RT.

Он отметил, что гордится тем, что в Сербии на кабельном ТВ есть большинство российских СМИ, так как у медиа России «есть право сказать правду, есть право сообщать факты».

«Я разговаривал с представителями ЦРУ, будучи главой сербских спецслужб, и они предупредили меня о «негативном» влиянии российских СМИ и России на Балканах. Я просил их предоставить мне доказательства этого негативного влияния, чтобы защитить Сербию. Они никогда ничего мне не передавали. Нет никакого негативного влияния России», — добавил Вулин.

Вместе с этим он призвал RT и другие российские СМИ продолжать делать свою работу и не позволять тем, кто хуже, влиять на работу.

«Не позволяйте тем, кто хуже вас, указывать вам, как работать», — подчеркнул он.

Ранее The Hill возмущался, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется на улицах Мехико. А на Кубе RT настолько популярен, что его показывают в сериале.