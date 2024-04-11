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Колумнист Newsweek пожаловался на большую популярность RT на Глобальном Юге

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Политолог Ариэль Коэн в колонке для издания Newsweek пожаловался на большую популярность RT на Глобальном Юге и низкую поддержку Украины со стороны соответствующих стран.

Отмечается, что Коэн упрекнул в этом Запад. Он подчеркнул, что «отсутствует грамотное управление информационными кампаниями».

«Многие страны за пределами коллективного Запада с безразличием относятся к войне на Украине, считая её «европейской войной», — написал он.

Коэн обратил внимание и на то, что Глобальный Север по-прежнему не защищён от «российской пропаганды». Он призвал западные правительства действовать, если они не хотят проиграть России в «новой холодной войне».

Ещё политолог предложил создать орган «для разоблачения российской и китайской пропаганды».

По его мнению, структура могла бы координировать деятельность Госдепа, разведсообщества и Пентагона, а также проводить информационные операции по всему миру «без официальной печати правительства США на своих материалах».

Ранее The Hill возмущался, что заблокированный на Западе RT повсюду рекламируется на улицах Мехико. А на Кубе RT настолько популярен, что его показывают в сериале.

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