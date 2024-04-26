Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина «Лгунья»

Фильм «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой стал обладателем «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Как сообщает ТАСС, об этом объявила на торжественной церемонии закрытия фестиваля член жюри актриса Татьяна Лютаева.

Ранее стало известно, что фильм режиссёра Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ.