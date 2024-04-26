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Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.
Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров России
  • РИА Новости

«Ташуев сейчас — один из лучших тренеров российского футбола. У нас происходят абсолютно непредсказуемые вещи, которые комментировать невозможно. Убирают тренеров в «Ахмате», «Краснодаре», а теперь и в «Факеле», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

26 апреля «Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 26 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее защитник «Факела» Калинин назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в текущем сезоне.

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