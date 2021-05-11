Bloomberg: страны Восточной Европы просят НАТО усилить восточный фланг

Как заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, во время онлайн-встречи с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом они призвали НАТО усилить восточный фланг. Их беспокоят, в частности, учения России в Чёрном море, пишет Bloomberg.

Девять стран НАТО из Восточной Европы призвали альянс нарастить присутствие в регионе, чтобы дать ответ на растущие угрозы для их безопасности со стороны России. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

У лидеров альянса была онлайн-встреча с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Они договорились сохранять единую позицию на саммите альянса, чтобы подчеркнуть важность региона, который простирается от Балтийского до Чёрного моря.

«НАТО нужно продолжать укреплять оборону и сдерживание особенно на восточном фланге, — отметил Йоханнис во время совместной пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой. — Именно поэтому мы призывали к усилению военного присутствия союзных сил, включая американские, в Румынии и на восточном фланге».

Как отмечает автор статьи, с тех пор как страны Восточной Европы вступили в НАТО, напряжённость между ними и Россией стала сильнее. И скачком противостояние увеличилось месяц назад, когда Россия перевела десятки тысяч солдат к границе с Украиной. Отдельные вспышки напряжённости появляются по всему региону, например, недавно с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на своей территории в 2014 году.

Озабоченность этих членов НАТО вызывают военные учения России в Чёрном море, куда выходят также Болгария, Румыния и Турция. «Ситуация с безопасностью в Чёрном море вызывает беспокойство, и мы много говорили об этом на переговорах. Она показывает, что нам нужно оставаться бдительными», — приводит слова Йоханниса Bloomberg.