Bloomberg: страны Восточной Европы просят НАТО усилить восточный фланг

Как заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, во время онлайн-встречи с Джо Байденом и Йенсом Столтенбергом они призвали НАТО усилить восточный фланг. Их беспокоят, в частности, учения России в Чёрном море, пишет Bloomberg.
Девять стран НАТО из Восточной Европы призвали альянс нарастить присутствие в регионе, чтобы дать ответ на растущие угрозы для их безопасности со стороны России. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
У лидеров альянса была онлайн-встреча с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Они договорились сохранять единую позицию на саммите альянса, чтобы подчеркнуть важность региона, который простирается от Балтийского до Чёрного моря.
«НАТО нужно продолжать укреплять оборону и сдерживание особенно на восточном фланге, — отметил Йоханнис во время совместной пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой. — Именно поэтому мы призывали к усилению военного присутствия союзных сил, включая американские, в Румынии и на восточном фланге».
Как отмечает автор статьи, с тех пор как страны Восточной Европы вступили в НАТО, напряжённость между ними и Россией стала сильнее. И скачком противостояние увеличилось месяц назад, когда Россия перевела десятки тысяч солдат к границе с Украиной. Отдельные вспышки напряжённости появляются по всему региону, например, недавно с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на своей территории в 2014 году.
Озабоченность этих членов НАТО вызывают военные учения России в Чёрном море, куда выходят также Болгария, Румыния и Турция. «Ситуация с безопасностью в Чёрном море вызывает беспокойство, и мы много говорили об этом на переговорах. Она показывает, что нам нужно оставаться бдительными», — приводит слова Йоханниса Bloomberg.
На Филиппинах с 6 по 10 мая задержаны более 18,8 тыс. человек, которые неправильно носили защитные маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел и местного самоуправления страны.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и член партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал включение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал включение полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил непопадание голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в расширенный и резервный списки национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил попадание форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова в резервный список национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец ряда СМИ на Украине Виктор Медведчук заподозрен в государственной измене. В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски. Об этом RT сообщил журналист в Киеве.