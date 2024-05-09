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Президент Кубы на встрече с Путиным пожелал России успехов в проведении СВО

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным пожелал ему и России успехов в проведении СВО.
Президент Кубы на встрече с Путиным пожелал России успехов в проведении СВО
  • РИА Новости

«Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что российская сторона всегда может рассчитывать на поддержку Кубы.

Отдельно кубинский лидер указал, что Гавана осуждает «геополитическую манипуляцию», осуществляемую властями Соединённых Штатов, а также угрозу приближения НАТО к российским границам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России.

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