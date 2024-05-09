Президент Кубы на встрече с Путиным пожелал России успехов в проведении СВО
- РИА Новости
«Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что российская сторона всегда может рассчитывать на поддержку Кубы.
Отдельно кубинский лидер указал, что Гавана осуждает «геополитическую манипуляцию», осуществляемую властями Соединённых Штатов, а также угрозу приближения НАТО к российским границам.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России.