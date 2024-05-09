В ЕК допустили вступление Молдавии в ЕС до 2030 года

Молдавия может вступить в Европейский союз до 2030 года в случае, если Кишинёв реформирует правосудие и докажет приверженность правовому государству.

С таким заявлением выступил на брифинге с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан.

«Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года. Ещё предстоит работа, если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу обратился к гражданам с призывом назваться румынами для принятия в ЕС.