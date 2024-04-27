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Спикер парламента Молдавии призвал граждан назваться румынами для принятия в ЕС

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Спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал сограждан назвать себя румынами в ходе переписи населения для принятия страны в состав ЕС.
Спикер парламента Молдавии призвал граждан назваться румынами для принятия в ЕС
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны... Наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Лидер движения «Шор» Илан Шор ранее в беседе с RT выразил уверенность, что молдавский народ проголосует против вступления в ЕС на предстоящем референдуме.

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