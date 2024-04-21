Шор выразил уверенность, что молдавский народ проголосует против вступления в ЕС
«Мы видим своё будущее на единой площадке социального, политического, экономического сотрудничества, которое есть в рамках СНГ», — отметил он.
По словам Шора, объединённую политическую оппозиционную силу поддерживает большинство населения страны.
«Я уверен, что он будет в нашу пользу (референдум. — RT). В пользу здравых сил», — сказал он.
Ранее представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».