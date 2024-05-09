Три человека погибли в результате аварии с грузовиком в Самарской области

В МЧС Самарской области заявили, что три человека погибли в результате столкновения грузовика и автомобиля в Волжском районе Самарской области.

Как говорится в Telegram ведомства, авария произошла на 29-м километре автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград.

«Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Skoda и грузового автомобиля DAF», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что погибли двое мужчин и женщина. Также в результате ДТП пострадал мужчина, он был доставлен в ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Воронежской области, в результате которого пострадали 14 человек.