Три человека погибли в результате аварии с грузовиком в Самарской области
Как говорится в Telegram ведомства, авария произошла на 29-м километре автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград.
«Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Skoda и грузового автомобиля DAF», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что погибли двое мужчин и женщина. Также в результате ДТП пострадал мужчина, он был доставлен в ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Воронежской области, в результате которого пострадали 14 человек.