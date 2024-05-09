Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил телеканалу РЕН ТВ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что на Западе в прямом эфире парад никто не транслирует.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что парад Победы на Красной площади смогли увидеть жители Одесской области по кабельному ТВ.

Также сообщалось, что благодаря хакерам жители Латвии смогли увидеть парад Победы в Москве.