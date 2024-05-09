RT в Telegram
Подпишись

Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

Короткая ссылка
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил телеканалу РЕН ТВ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне
  • РИА Новости

«Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что на Западе в прямом эфире парад никто не транслирует.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что парад Победы на Красной площади смогли увидеть жители Одесской области по кабельному ТВ.

Также сообщалось, что благодаря хакерам жители Латвии смогли увидеть парад Победы в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить