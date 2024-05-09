RT в Telegram
Подпишись

Си Цзиньпин: председательство Венгрии в ЕС станет поворотной точкой

Короткая ссылка
Китай надеется, что председательство Венгрии в Совете ЕС станет поворотной точкой в развитии отношений между Европой и КНР, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: председательство Венгрии в ЕС станет поворотной точкой
  • AP

«Надеемся, что переход председательства к Венгрии в Совете ЕС станет поворотным моментом и будет содействовать стабильному и нормальному развитию китайско-европейских отношений», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе необходимы перемены, так как политика ЕС далека от интересов европейцев.

Также советник Орбана отметил, что Венгрия пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить