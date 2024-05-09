Си Цзиньпин: председательство Венгрии в ЕС станет поворотной точкой
- AP
«Надеемся, что переход председательства к Венгрии в Совете ЕС станет поворотным моментом и будет содействовать стабильному и нормальному развитию китайско-европейских отношений», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе необходимы перемены, так как политика ЕС далека от интересов европейцев.
Также советник Орбана отметил, что Венгрия пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.