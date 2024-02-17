Орбан заявил о необходимости перемен в Брюсселе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе необходимы перемены, так как политика ЕС далека от интересов европейцев.

Об этом он рассказал во время своей речи, посвящённой председательству Венгрии в ЕС.

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что такое не может произойти само по себе — только принудительно. «Необходимо занять Брюссель», чтобы «среди брюссельских оказалось наконец и несколько европейцев».

Ранее советник Орбана заявил, что Венгрия пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.