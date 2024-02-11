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Советник Орбана: Венгрия пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией

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Венгрия пытается убедить союзников в Брюсселе в том, что военного решения конфликта на Украине не может быть, необходимо вернуться к дипломатии, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

«Наша позиция остается неизменной на протяжении многих лет: военного решения на поле боя быть не может. Мы должны вернуться к дипломатии. Мы пытаемся убедить в этом наших союзников в Брюсселе и во всех других местах», — сказал он в интервью австрийской газете Exxpress.

По словам венгерского политика, нынешний путь либо ведёт к краху ВСУ, либо к эскалации, которая спровоцирует третью мировую войну.

Он подчеркнул, что важно прежде всего восстановить каналы связи с Москвой, а затем приступить к долгой дипломатической миссии.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.

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