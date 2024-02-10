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Советник Орбана назвал ошибкой нежелание стран Запада говорить с Россией

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Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан выразил уверенность, что нежелание западных стран выстраивать диалог с Россией является ошибкой.
Советник Орбана назвал ошибкой нежелание стран Запада говорить с Россией
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Такое мнение политик высказал в интервью изданию Exxpress

Орбан указал на необходимость начать переговоры по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.

«Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал он.

Он подчеркнул, что важно прежде всего восстановить каналы связи с Москвой, а затем приступить к долгой дипломатической миссии.

Орбан выразил уверенность, что страны Запада продолжают разжигать конфликт на Украине.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.

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