Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан выразил уверенность, что нежелание западных стран выстраивать диалог с Россией является ошибкой.

Такое мнение политик высказал в интервью изданию Exxpress.

Орбан указал на необходимость начать переговоры по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.

«Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка», — сказал он.

Он подчеркнул, что важно прежде всего восстановить каналы связи с Москвой, а затем приступить к долгой дипломатической миссии.

Орбан выразил уверенность, что страны Запада продолжают разжигать конфликт на Украине.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры.