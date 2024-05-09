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Президент Лаоса отметил роль России в развитии многополярного справедливого мира

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Россия не только продолжает развиваться в условиях давления со стороны Запада, но и помогает развивать многополярный мир.
Президент Лаоса отметил роль России в развитии многополярного справедливого мира
  • РИА Новости

 С таким заявлением на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выступил лидер Лаоса Тхонглун Сисулит.

«Несмотря на давление Запада, ваша страна постепенно развивается. При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, в расцвете и мире», — приводит его слова ТАСС.

Президент Лаоса прибыл в Москву в среду, 8 мая. Одной из целей его визита значилось участие в параде Победы 9 мая.

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