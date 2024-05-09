Депутат Бессараб рассказала о программе долговременного ухода для ветеранов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о программе долговременного ухода за счёт государства для ветеранов Великой Отечественной войны.

«У нас система долговременного ухода работает на территории всей РФ. Если ветерану нужна помощь, она будет оказываться, тем более участнику ВОВ. Программа организуется через управление соцзащиты населения за счёт государства. Это может быть круглосуточный уход в стационаре 24/7. Это может быть приходящий соцработник на определённые часы, к примеру, дважды в неделю для выполнения каких-то работ, оказания услуг», — заявила депутат в беседе с URA.RU.

Как отметила депутат, ветеранам Великой Отечественной войны за счёт государства также полагается ремонт в квартире.

По словам Бессараб, власти делают большую работу для обеспечения ветеранов социальными гарантиями.

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