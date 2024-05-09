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Ветеран Мария Рохлина: в Чехословакии против власовцев мы воевали до 19 мая

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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина, которой в сентябре исполнится 100 лет, рассказала корреспонденту RT Хассану Нассру, как участвовала в освобождении Чехословакии.
Ветеран Мария Рохлина: в Чехословакии против власовцев мы воевали до 19 мая
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По её словам, после 9 мая им пришлось сражаться ещё десять дней.

«Войну мы закончили не 9 мая, а войну мы закончили в Чехословакии 19 мая. Воевали мы ещё с власовцами — это предатели. Да, немцы уже ушли, драпанули к американцам, а нам остались предатели, они — как заслон, охрана. Пришлось воевать ещё десять дней, воевали. В Праге есть Ольшанское кладбище, на котором лежат эти ребята», — сказала Мария Михайловна.

Рохлина принимала участие в Сталинградской и Курской битвах, а также в Днепровской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. Вместе с войсками Красной армии дошла до Праги.

Президент Владимир Путин в День Победы подчеркнул, что Россия помнит и чтит всех, кто сражался за неё в Великой Отечественной войне и СВО. 

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