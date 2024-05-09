В Москве задержали блогера, оскорблявшего пожилых женщин ради подписчиков

В Москве полиция задержала блогера за оскорбление пожилых женщин на видео. Как признался сам мужчина, который уже был судим, своими действиями он пытался привлечь подписчиков.

«Оперативниками столичного района Перово после выявления в сети интернет видео, где мужчина оскорбляет пожилых женщин, снимая это на видео, был установлен фигурант — 37-летний местный житель», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Испугавшись волны негодования, блогер попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья, но был задержан в аэропорту.

«В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сказала Волк.

В апреле полицейские из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции.