В Пензе задержали треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации

Полицейские из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её данным, видео, на котором мужчина оскорбляет российских военных, было опубликовано в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.