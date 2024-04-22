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В Пензе задержали треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации

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Полицейские из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции.
В Пензе задержали треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По её данным, видео, на котором мужчина оскорбляет российских военных, было опубликовано в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий он задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.

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