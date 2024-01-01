В СК возбудили дело по факту драки мигрантов с бойцами СВО в Челябинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту драки мигрантов с участниками спецоперации в одном из дворов в Челябинске.

По данным следователей, группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла бойцов СВО и членов их семей, после чего завязалась драка.

Одного из бойцов избили «предметом, используемым в качестве оружия».

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых в избиении участников СВО в Забайкальском крае.