В СК возбудили дело по факту драки мигрантов с бойцами СВО в Челябинске
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По данным следователей, группа иностранных граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла бойцов СВО и членов их семей, после чего завязалась драка.
Одного из бойцов избили «предметом, используемым в качестве оружия».
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство)», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых в избиении участников СВО в Забайкальском крае.