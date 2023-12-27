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СК передал в суд дело об избиении участников СВО

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых в избиении участников СВО в Забайкальском крае. Об этом сообщает ведомство.
СК передал в суд дело об избиении участников СВО
  • РИА Новости

Как установило следствие, в ночь на 5 августа 2023 года подозреваемые Сергей Пискарев и Иван Зырянов пытались завязать конфликт с двумя комиссованными участниками СВО на центральной площади в селе Нерчинский Завод Забайкальского края.

Ветераны, желая избежать потасовки, уехали с площади на машине. Однако Пискарев и Зырянов вместе со своими знакомыми Владиславом Александровым, Анастасией Чертковой и Евгенией Голятиной стали преследовать потерпевших на двух автомобилях.

В итоге они остановили автомобиль участников СВО, разбили стёкла и прокололи шины.

«Кроме того, фигуранты избили одного их потерпевших и сорвали с груди награды за участие в СВО. При этом Голятин силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю и защитить его во время избиения», — говорится в сообщении.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и направили в суд уголовное дело.

Ранее RT сообщал, что полиция ищет неизвестных, угрожавших участнику СВО и его матери в Ленобласти.

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